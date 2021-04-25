سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مساعدات صحية تتمثل ب 23 جهاز تنفس صناعي لجمهورية النيجر لمكافحة فيروس كورونا المستجد . وقام بتسليم المساعدات - نيابة عن المركز - سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر تركي بن ناجي العلي وذلك لمعالي وزير الصحة في جمهورية النيجر الياس مينصرا. وعبر وزير الصحة النيجري عن شكر حكومة النيجر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لما يقدم لبلاده من مساعدات إنسانية قيمة في المجالات كافة. ويأتي ذلك في إطار الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للدول الشقيقة والصديقة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والحد من مخاطره . كما قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 7 أطنان و500 كيلو غرام من السلال الغذائية الرمضانية للأسر الأكثر بمحافظة انجمينا بجمهورية تشاد، استفاد منها 750 فرد. وذلك في إطار مشروع تأمين المساعدات الغذائية خلال شهر رمضان المبارك في جمهورية تشاد. وفي دولة موريتانيا الشقيقة قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع السلال الغذائية الرمضانية على الأسر الأكثر احتياجًا في جمهورية موريتانيا الإسلامية. وجرى توزيع 9 أطنان و200 كيلو غرام في مقاطعات نواكشوط، وعرفات، وتيارت، استفاد منها 1,434 فرد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية والمساعدات الطبية في عدة... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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