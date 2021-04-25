رئيس وزراء العراق يحيل وزير الصحة للتحقيق على خلفية حريق مستشفى ”ابن...

قرر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، إيقاف وزير الصحة حسن التميمي عن العمل وإحالته للتحقيق على خلفية حريق مستشفى "ابن الخطيب" ببغداد.
وأوضحت الوكالة العراقية للأنباء (نينا) أن الكاظمي ترأس الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء المخصصة لمناقشة الحادث المأساوي في مستشفى "ابن الخطيب"، وقرر إجراء تحقيق برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من وزيري التخطيط والعدل، ورئيس هيئة النزاهة، ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وممثل عن مجلس النواب "عضو مراقب"، لتحديد المقصرين ومحاسبتهم.
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