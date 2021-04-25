أبو الغيط يُدين الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في القدس الشرقية

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، الاعتداءات التي قام بها المستوطنون وقوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في القدس الشرقية ليلة أمس، مؤكداً أن وتيرة الاستفزاز من جانب المتطرفين اليهود ظلت تتصاعد في القدس خلال الأيام الماضية، وأن دولة الاحتلال تحمي جرائم المستوطنين وتشجعها.

ونقل مصدر مسئول عن أبو الغيط قوله إن عمليه الاستفزاز تبدو مقصودة من أجل إشعال الموقف في المدينة المقدسة، والمُضي قدماً في مخططات التهويد، وتثبيت وضع قائم جديد يضع قيوداً على المسلمين حتى في أقدس أيام العام بالنسبة لهم.