لبنان.. إحباط عملية تهريب 69 سوريا إلى قبرص عبر البحر 

أعلنت السلطات اللبنانية اليوم الأحد، عن إحباط عملية تهريب عدد من اللاجئين السوريين عبر البحر الأبيض المتوسط إلى قبرص.
وقالت قيادة الجيش اللبناني، في بيان إنه "بتاريخ 25 أبريل، تمكنت قوة من الجيش تؤازرها مجموعة من مديرية المخابرات، من إحباط عملية تهريب أشخاص عبر البحر وأوقفت في منطقة العريضة عند شاطىء الشيخ زناد- عكار، 69 سوريا كانوا ينوون الإنتقال بطريقة غير شرعية إلى قبرص عبر البحر، كما أوقفت المهرب "أ.خ" الذي تقاضى مبالغ مالية عن الأشخاص المنوي تهريبهم".
ولفت بيان الجيش إلى أنه فتح تحقيقا مع الموقوفين بإشراف القضاء.
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