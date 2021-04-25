تسجيل صوتي مسرب لظريف: “سليماني كان يفرض شروطه عند ذهابي لأي تفاوض مع الآخرين”

كشف تسجيل صوتي لوزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في مقابلة كان من المقرر نشرها بعد انتهاء الحكومة الحالية، أن دوره معدوم في السياسة الخارجية، قائلاً أن دوره كان “صفر”.

وقال في المقابلة التي استمرت لـ 3 ساعات مع الاقتصادي الموالي للحكومة سعيد ليلاز، والتي أجريت في مارس (آذار) من العام الماضي، وحصل عليها موقع “إيران إنترناشيونال” أن معظم هيكل وزارة الخارجية الإيرانية شأن أمني.

كما أشار الوزير الإيراني إلى علاقته بقاسم سليماني، قائلاً: “لم أتمكن أبدا في مسيرتي المهنية من القول لسليماني أن يفعل شيئًا معينا لكي أستغله في الدبلوماسية”.

وأضاف : “سليماني كان يفرض شروطه عند ذهابي لأي تفاوض مع الآخرين بشأن سوريا، وأنا لم أتمكن من إقناعه بطلباتي”.

وفي هذا الجزء من المقابلة، طلب ظريف من ليلاز “أن لا ينشر هذا الجزء من المقابلة أبدًا”.