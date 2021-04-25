البرلمان العربي: ندين استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني

الخليج – واس: أدان البرلمان العربي الاعتداءات المستمرة التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون تحت حماية قوات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين في كافة الأراضي المحتلة، وخاصة في مدينة القدس المحتلة، مُستنكرًا استمرار الاقتحامات التي يقوم بها المتطرفون الإسرائيليون للمسجد الأقصى والبلدة القديمة، فضلاً عن هتافاتهم العنصرية ضد الفلسطينيين والعرب.

وأوضح البرلمان العربي في بيان له اليوم، أن هذه الممارسات العنصرية الخطيرة تمثل انتهاكًا صارخًا لكافة قوانين وقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف، مُطالبًا الأمم المتحدة بكل هيئاتها ومؤسساتها، وكافة البرلمانات في العالم، بالتحرك العاجل وتحمل مسؤولياتها بضرورة الضغط على القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) للوقف الفوري لهذه الممارسات العنصرية، وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين في كافة الأراضي المحتلة.

ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي والأمتين العربية والإسلامية إلى دعم ومساندة الشعب الفلسطيني على كافة المستويات، والتحرك لوضع حد لسياسة الاستيطان الإسرائيلية، التزامًا بمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد جميعها على حق الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة على أراضيه المحتلة منذ عام 1967م، وعاصمتها مدينة القدس.