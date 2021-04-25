رئيس الوزراء الأردني: إجراءات التعامل مع كورونا ”مؤلمة”

قال رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، اليوم الأحد، إن حكومة المملكة ستخفف الإجراءات بشكل بسيط جدا.

وذكرت وكالة "عمون"، مساء اليوم الأحد، أن الخصاونة عقد اجتماعا في مجلس النواب الأردني، اليوم، أكد من خلاله، قائلا: "لا نريد شعبويات على حساب صحة المواطن، ونحن نعلم أن الإجراءات مؤلمة".

ونقلت الوكالة على لسان النائب فايز بصبوص، أن الحكومة لم تقدم أي سيناريوهات أو مقترحات، أو تفاصيل حول خطتها لتخفيف الإجراءات للتعامل مع كورونا، خلال الاجتماع الذي عقد، اليوم، موضحا أن الحكومة استمعت لوجهات نظر النواب ومطالباتهم بفتح جميع القطاعات والسماح بأداء صلاة التراويح في المساجد، وشرحت بدورها للنواب الوضع الوبائي وخطورته، خاصة في حال دخول موجة ثالثة من فيروس كورونا، مؤكدة أن الحظر الجزئي وحظر يوم جمعة، ساهما بشكل كبير في تسطيح المنحنى الوبائي.

وشددت الحكومة الأردنية خلال الاجتماع على أن صحة المواطن فوق كل اعتبار، ولذلك ستدرس إجراءاتها بأسلوب علمي لا على طريقة "الفزعات"، بحسب النائب بصبوص، والذي توقع اكتفاء الحكومة بتمديد ساعات عمل المنشآت حتى الساعة التاسعة مساء، والسماح بالتجول حتى العاشرة ليلا للمواطنين، إضافة الى السماح بأداء صلاة التراويح في المساجد.

وفي السياق نفسه، نقلت الوكالة "عمون" على لسان النائب خليل عطية، أن لدى الحكومة الأردنية تصور مختلف عن تصورات النواب حول الإجراءات التخفيفية، آملا الاستجابة لمطلب النواب بفتح القطاعات كافة لأنها دمرت.

وقال خليل عطية:لدى الحكومة تحفظات على فتح القطاعات، تخوفا من الوضع الصحي، فالوضع المعيشي الصعب في المقابل، يتطلب فتح القطاعات الاقتصادية كافة.

ويشار إلى أن رئيس مجلس النواب الأردني، عبد المنعم العودات، قد دق ناقوس الخطر، اليوم الأحد، محذرا من أن الأوضاع الحالية لها تأثير كارثي على مختلف القطاعات والمجالات، ويجب إيجاد حل لتخفيف القيود المفروضة.

ونقلت وكالة "رؤيا" الأردنية تصريحات العودات، الذي قال فيها إن "العديد من القطاعات أرهقت ومنها ما لم يعد قادرا على الاستمرار"، لافتا إلى "توقيع عدد من النواب على مذكرة نيابية لمطالبة الحكومة بإعادة النظر بالقيود المفروضة على الأردنيين".

وأثارت مطالبات الحكومة ورئيس المجلس الإعلام بمغادرة الاجتماع، حفيظة بعض النواب، ودفع عددا منهم إلى مغادرة الاجتماع.