وزير الإعلام اليمني ينفي سيطرة الحوثيين على منطقة الكسارة شمال مأرب

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نفى وزير الإعلام والثقافة اليمني معمر الإرياني اليوم، ما نشرته وكالة الصحافة الفرنسية عن سقوط إحدى جبهات المواجهات في محافظة مأرب وسط البلاد، بأيدي مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.
وقال الإرياني في بيان اليوم: ننفي صحة ما نشرته وكالة الصحافة الفرنسية عن سيطرة مليشيات الحوثي المدعومة من ايران على منطقة الكسارة شمال غرب مدينة مأرب”.
وعبر الوزير اليمني عن “الأسف الشديد لوقوع وكالة عالمية تحت طائلة التضليل الاعلامي، وترويجها لأخبار لا أساس لها من الصحة بهدف رفع معنويات عناصر المليشيا المنهارة”، حسب تعبيره.
قال الإرياني “نؤكد أن رجال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وابناء قبائل مارب الشرفاء صامدين في مواقعهم بمختلف جبهات محافظة مارب صمود الجبال الرواسي، يتصدون لكل الهجمات الانتحارية ويكبدون مليشيا الحوثي الارهابية خسائر بشرية ومادية فادحة”.
وتشهد مناطق غرب مأرب معارك منذ شهور، مع محاولات الحوثيين التقدم، إلا أنهم يتكبدون في المقابل خسائر، خلال المارك والغارات الجوية للتحالف.
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