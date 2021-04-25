بسبب ارتفاع إصابات كورونا.. وزارة التعليم المصرية تنهي العام الدراسي قبل موعده

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وسط ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، قررت وزارة التعليم المصرية، الأحد، إنهاء العام الدراسي قبل موعده. وأعلنت الوزارة أنه بعد التشاور مع رئيس الوزراء والأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان، تقرر أن تكون نهاية شهر أبريل الجاري هي نهاية العام الدراسي لسنوات النقل من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الثانوي باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية.
وأضافت وزارة التعليم، في بيان، إن «الامتحانات الشهرية لشهر أبريل الجاري تُعقد في أيام 26، 27، 28 وفقاً للجداول المعلنة، وبعد نهايتها تبدأ الإجازة الصيفية للسنوات من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الإعدادي وكذلك للصفين الأول والثاني الثانويين». وأشارت الوزارة إلى أن حضور طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية إلى المدارس يظل اختيارياً.
وبالنسبة للمدارس الدولية، أوضحت وزارة التعليم المصرية أن «المدارس الدولية ستستكمل الدراسة والامتحانات حسب جداولها المخططة سابقاً مع التشديد على منح أولياء الأمور حرية الاختيار في ما يتعلق بحضور أبنائهم وأن تقتصر أيام الحضور على 3 أيام بحد أقصى واستكمال التعلم أونلاين».
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