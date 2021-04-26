البطريرك الراعي يطالب بسرعة تشكيل الحكومة اللبنانية

طالب البطريرك الماروني، بشارة بطرس الراعي، بسرعة تشكيل حكومة لبنانية، وإيجاد حلول للأزمة السياسية في البلاد.
وأضاف الراعي، عقب لقاءه الرئيس اللبناني ميشال عون، بقصر بعبدا، اليوم الإثنين، أن تهريب المخدرات عبر الحدود شوه صورة لبنان.
وطالب الراعي بضرورة الحفاظ على كرامة القضاء ونزاهته.
وأشار إلى ألا يمكن إبقاء الحدود مفتوحة للتهريب، والتي يتحمل المزارعون نتيجتها.
وأكد الراعي، أنه لا يقوم بأي وساطة لحل أزمة تشكيل الحكومة في لبنان.
وكان الراعي قد كشف عن اتصال جري بالسفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري الموجود حاليًّا في الرياض، يوم السبت الماضي، وأبلغه استنكاره لما حصل مع المملكة جرّاء عملية تهريب المخدّرات، مطالبا بالأخذ بعين الاعتبار أوضاع لبنان والمزارعين.
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