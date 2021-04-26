شرطة مكة المكرمة تضبط مواطنَين و(5) مقيمين ارتكبوا (7) جرائم

الخليج – واس: صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن القبض على مواطنَين و(5) مقيمين من الجنسية المصرية، في العقدين الرابع والخامس من العمر، ارتكبوا (7) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة مواد البناء من مبانٍ تحت الإنشاء في مواقع مختلفة بمحافظة جدة، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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