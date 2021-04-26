- 1/2
- 2/2
الخليج – واس: صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن و(3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، في العقدين الرابع والخامس من العمر، ارتكبوا جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي.
وتمثلت الجرائم في النشل وتحايلهم على العمالة، بادعاء مساعدتهم للتعرف على أرقامهم السرية لبطاقاتهم البنكية، ومن ثم تبديل البطاقات بأخرى، وعثر بحوزتهم على (21) بطاقة لبنوك محلية، وقدرت قيمة المشتريات من بطاقات المجني عليهم بمبلغ (48,500) ريال، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شرطة المدينة المنورة تضبط مواطنًا و(3) مخالفين لنظام أمن الحدود ارتكبوا جرائم نشل وتحايل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.