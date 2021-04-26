الاحتلال الاسرائيلى يغلق بحر غزة أمام الصيادين بشكل كامل حتى إشعار آخر

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، إغلاق بحر قطاع غزة بشكل كامل، وذلك ردا على إطلاق القذائف الصاروخية على المستوطنات المحاذية للقطاع.

وقال نقيب الصيادين نزار عياش في تصريح لقناة الغد: إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قررت إغلاق بحر قطاع غزة بشكل كامل ردا على إطلاق القذائف الصاروخية.

من جانبه قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: “في ختام مشاورات أمنية في ضوء مواصلة إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل الليلة يعلن منسق أعمال الحكومة في المناطق الميجر جنرال غسان عليان عن إغلاق مسافة الصيد البحري في قطاع غزة ابتداء من الساعة 6 صباحًا وحتى إشعار آخر”.

وعقب المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع على قرار الاحتلال بإغلاق البحر بشكل كامل أمام الصيادين.

وقال القانوع في تصريح صحفي إن إغلاق الاحتلال الإسرائيلي بحر قطاع غزة أمام الصيادين تعدٍّ صارخ على حقوقهم وأحد أشكال العدوان المستمر على شعبنا

وأضاف: إن سياسة الاحتلال العدوانية تجاه شعبنا الفلسطيني لن تكسر روح الصمود لديه أو تفت من عضده وتحد من عزيمته.

وتابع، لن نقبل بإجراءات التضييق والتشديد من جديد على أبناء شعبنا الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي يتحمل النتائج المترتبة على سلوكه العدواني