مقتل عشرات العسكريين في كمين شمال شرق نيجيريا

قتِل ما لا يقل عن 31 عسكريا الأحد في شمال شرق نيجيريا، في كمين نصبه مسلحون على ارتباط بتنظيم داعش لقافلتهم على إحدى الطرقات، على ما أفاد به مسؤولان عسكريان صباح الإثنين.

وقال ضابط طلب عدم كشف اسمه ”خسرنا 31 جنديا في الكمين الذي نصبه إرهابيون، بينهم قائدهم الذي كان برتبة مقدّم“، وهي حصيلة أكدها مسؤول عسكري ثان لوكالة فرانس برس.