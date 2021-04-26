السفير الإماراتي لدى إسرائيل يكشف مكان ومع من تناول طعام الإفطار أمس

كشف السفير الإماراتي لدى إسرائيل، محمد آل خاجة، عن مكان وبرفقة من تناول طعام الإفطار أمس الأحد، مثنيا على "ملكة الطعام الهندي" في إسرائيل.
وقال محمد آل خاجة في "توتير": "تناولت طعام الإفطار اليوم في مطعم تاندوري بمدينة هرتسليا مع السيدة رينه بوشكارنا ملكة الطعام الهندي في إسرائيل".
وأضاف: "كان شهيا للغاية".
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