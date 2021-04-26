مؤشر السوق السعودي يغلق مرتفعاً عند مستوى 10231.06 نقطة

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الخليج – واس: أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 88.58 نقطة ليقفل عند مستوى 10231.06 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 309 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 332 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 121 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 70 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الخزف السعودي، والجزيرة، وأيان، وسويكورب وابل، والدوائية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات حلواني إخواني، والشرقية للتنمية، وبحر العرب، وام آي اس، وأنابيب فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و 4.31%.
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والجزيرة، و عسير، و نادك هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات نادك، والراجحي، ودار الأركان، والإنماء، وعسير، ومتطورة هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 684.18 نقطة ليقفل عند مستوى 24748.20 نقطة، وبتداولات بلغت 8 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 136 ألف سهم تقاسمتها 611 صفقة.
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