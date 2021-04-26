حياة مطمئنة

دائمًا ما نلاحظ عندما نتفكّر ان الشيطان يعدُنا بالقلّه والفقر و الألم والحزن، عندما نحصل على شيء جميل و على شعور جيد وعلى اقدار طيبة نخاف من أن تذهب، نخاف من أن نُهجر أو نترك مِن مَن نُحب، نغضب لأمور تراكمت فينا لسنوات، نخاف من شعور النبذ أو الفقد أو نحزن لأمر ما نشعر فيه بالمقاومة والرفض التام بإستمرار .

ولكن لو فكرنا فيها عميقًا سنجد أن من رزقنا السعادة و المال والأمان والحب والسلام والعافية و السكون والحواس وكل النعيم هو الله، خزائنة لا تنفذ فلو فاتنا أمر أو رحل عنا من رحل أو شعرنا بالفقد فلنتذكر أن مالك الملك هو من رزقنا بداية، هو من احضر مانحب وسخره لنا ، فهاجر بقلبك لله وارحل إليه مستبشرًا سعيدًا مطمئناً ، عش بشعور المَلِك المدلل لأنك مع الرب وتدرك أن مافقدته سيرجع لك أو سيعوضك الله بدلًا منه و يرزقك ماكان أطيب و أفضل وأكمل ، لتصبح بتمام غناك الداخلي و سكونك وارتياحك وقبولك وسلامك .

” قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162)”

إتجه له بقلبك و بشكل حقيقي ونقي وصادق، يُسخر لك الدنيا ومافيها ..

كتبته:

مي محمد العلولا

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