الشؤون الإسلامية: إغلاق 39 مسجداً مؤقتاً في 8 مناطق بعد ثبوت إصابات كورونا

الخليج – واس: أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 39 مسجداً مؤقتاً في 8 مناطق بعد ثبوت إصابات بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 79 يوماً 862 مسجداً تم فتح 801 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وأوضحت الوزارة اليوم أن المساجد المغلقة 12 بمنطقة الرياض و12 بمنطقة مكة المكرمة و5 بمنطقة القصيم و3 بمنطقة تبوك و3 بمنطقة الحدود الشمالية و2 بمنطقة عسير ومسجد بمنطقة الباحة والشرقية.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 19 مسجد، 5 بمنطقة الرياض و5 بمنطقة القصيم و3 بمنطقة مكة المكرمة و2 بمنطقة الحدود الشمالية و2 بمنطقة عسير ومسجد بمنطقة الباحة والشرقية وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وأهابت المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية من ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم، داعيةً الجميع في حال ظهرت عليهم علامات الإصابة بالفيروس بعدم الذهاب للمساجد لحين إجراء الفحص والتأكد من سلامتهم حفاظاً على صحة مرتادي بيوت الله.