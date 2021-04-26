الهند تشكر خادم الحرمين لإسعافه بلادهم بالأوكسجين

قدم مفتي الديار الهندية الشيخ أبو بكر أحمد شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه – على إسعافه للهند بـ 80 مليون طن من الأكسجين السائل.

وقال مفتي الهند في رسالته التي وجهها لخادم الحرمين، أنه من دواعي الغبطة والسرور ما قامت به المملكة العربية السعودية من مبادرة إنسانية بتوفير إسعافات عاجلة لجمهورية الهند في هذه الفترة الحرجة التي نواجه فيها فواجع مأساوية إثر إجتياح موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد في البلاد، حيث أن الظروف التعيسة التي تسود في مختلف مناطق الهند أصبحت بالغة للغاية في الازدياد في الوفيات والمصابين بسبب نقص الأكسجين في المستشفيات، رغم محاولة جادة من مختلف الجهات المعنية لتوفير الأكسجين وتخفيف المعاناة إلا أنها لا تلبي الاحتياجات الكافية، وبالتالي يزداد عدد الوفيات لحظة بلحظة، وفي هذه الظروف الإستثنائية نقدر للمملكة العربية السعودية على المساعدة العاجلة وتعاونكم المخلص بتوفير هذا الكم الهائل من الأكسجين وإرسالها إلى الهند بأسرع وقت.

ونفيدكم أن شعب الهند لن ينسى هذه المعونة العاجلة التي قدمتها المملكة في هذه النكبة المأساوية وإستجابتها لنداءات الاستغاثة من الشعب الهندي.

ونرفع لكم خالص ولائنا وتقديرنا مقدرين سعيكم الدائم والمتواصل لكل مافيه إنقاذ البشرية وإسعادهم داعين الله أن يمتعكم بموفور الصحة والسعادة

ونسأل الله عز وجل أن يجزيكم خير الجزاء وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم و أن يديم على المملكة العربية السعودية نعمة الأمن والأمان والسخاء والرخاء وأن يحفظكم وشعبكم من كل سوء ومكروه، اللهم آمين وتقبلوا فائق التقدير والاحترام ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.