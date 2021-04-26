الشؤون الإسلامية: تنفيذ برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين بالغابون

الخليج – واس: دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمركز خادم الحرمين الشريفين الإسلامي في الكاميرون، برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لتفطير الصائمين ، بمدينة ليبرفيل عاصمة الغابون بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام 1442هــ وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة للوقاية من فيروس كورونا.

‏‌وجرى توزيع 300 سلة غذائية، لتستفيد منها 300 أسرة، عبر الجمعيات الخيرية المُتعاقد معها لتوزيعها على المستحقين