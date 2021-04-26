الشؤون الإسلامية: تنفيذ برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين بالغابون

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الخليج – واس: دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمركز خادم الحرمين الشريفين الإسلامي في الكاميرون، برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لتفطير الصائمين ، بمدينة ليبرفيل عاصمة الغابون بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام 1442هــ وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة للوقاية من فيروس كورونا.
وجرى توزيع 300 سلة غذائية، لتستفيد منها 300 أسرة، عبر الجمعيات الخيرية المُتعاقد معها لتوزيعها على المستحقين
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