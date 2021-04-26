أفادت مراسلة RT بوقوع اشتباكات بین "حزب العمال الكردستاني" والقوات التركية في تل باروخ بمنطقة برواري التابعة لناحية كاني ماسي في قضاء العمادية بمحافظة دهوك بإقليم كردستان العراق. وأضافت مراسلتنا أن القصف التركي مستمر لليوم الثاني على التوالي في الناحية. وأطلق الجيش التركي عملية عسكرية برية ضد "حزب العمال الكردستاني" في منطقة متينا شمال العراق. وأكدت تقارير إخبارية تركية إنزال قوات خاصة تابعة للجيش التركي في المنطقة تحت غطاء مقاتلات "إف-16" والطائرات المسيرة والمروحيات والمدفعية. وحسب التقارير، تستهدف القوات التركية مواقع "العمال" في متينا ومناطق محيطة، منها قارا وقنديل وأفاسين وباسيان والزاب. وأكدت وسائل إعلام كردية تنفيذ الجيش التركي عملية إنزال في متينا الليلة الماضية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اشتباكات بین القوات التركية و”العمال الكردستاني” في العراق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.