شاردي إلى ثمن نهائي إشتوريل للتنس

أميرة الخضيري

تأهل الفرنسي جيريمي شاردي إلى ثمن نهائي بطولة إشتوريل المفتوحة للتنس ذات الـ250 نقطة بعدما أطاح يوم أمس الإثنين بالإسباني خاومي مونار.

ونجح شاردي (34 عاما) المصنف رقم 52 عالميا في إلحاق الهزيمة بحق مونار (23 عاما) المصنف رقم 90 عالميا بواقع 3-6 و6-3 و6-4 في المباراة التي بدأت في وقت متأخر عما كان مخططا لها وتوقفت بسبب هطول الأمطار.

وسيواجه الفرنسي في دور الـ16 الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا، الذي تغلب بدوره على مواطنه بابلو أندوخار صباح اليوم الاثنين بمجموعتين لواحدة (3-6 و6-4 و1-6).

وكان من المقرر إقامة مباراة أخرى أمس الاثنين بين الاسباني كارلوس ألكاراز والكرواتي مارين شيليتش، لكن تم تأجيلها أخيرا إلى الثلاثاء بسبب هطول الأمطار.

ومن المقرر أن يلعب الفائز في تلك المباراة في دور الـ16 أمام البرتغالي نونو بورجيس.