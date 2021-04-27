“النيابة” تحقق مع مواطن عبث بالممتلكات العامة وكتب عبارات مسيئة على الجدران

باشرت النيابة العامة اجراءات التحقيق مع مواطن قام بالعبث بالممتلكات العامة واتلافها والكتابة على الجدران بعبارات مسيئة. حيث صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة عن مباشرة النيابة العامة لإجراءات التحقيق تجاه المواطن سلطان ع س غ ، لقيامه بالاعتداء على الممتلكات العامة بإتلافها والكتابة على جدران المباني بعبارات مسيئة ، ونشر ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي المجرم وفقاً لنظام حماية المرافق العامة، ونشره لمحتويات معلوماتية عبر حسابه تحتوي صور تعديه على الممتلكات العامة والمجرم وفقاً للمادة (6/أ) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وتكراره لذات الطرح واستمراره بمخالفة الأنظمة؛ وقد عثر له على عدة سوابق جنائية منها قضايا أخلاقية ماسة بالشرف، وتم إيقافه لحين استكمال إجراءات التحقيق تجاهه وإحالة الدعوى الجزائية بحقه إلى المحكمة المختصة، كونها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف طبقاً لقرار معالي النائب العام رقم (1)، وتاريخ 1\1\1442هـ.

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