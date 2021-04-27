طهران تنفي اجتماع مسؤولين إيرانيين مع مدير الاستخبارات الأمريكية في بغداد

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، يوم الثلاثاء، التقارير التي تحدثت عن عقد اجتماع في العاصمة العراقية بغداد، بين مسؤولين إيرانيين وويليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إي).

وقال خطيب زاده لوكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية: ”أنفي هذه الأخبار الصفراء بشكل أساسي“.

وأشارت الوكالة الإيرانية المقربة من الحرس الثوري، إلى أن ”ويليام بيرنز غادر بغداد قبل أيام، وأن وجوده في بغداد لم يتزامن مع وجود مسؤول إيراني“.

ووصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس الاثنين، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية تستمر يومين والتقى كبار المسؤولين العراقيين.

ويبلغ بيرنز 64 عاماً، وهو دبلوماسي قديم، شغل منصب رئيس مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، كما شغل منصب نائب وزير الخارجية في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، ويوصف بأنه مهندس الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015.

وفي الـ 18 من مارس/ آذار الماضي، وافق مجلس الشيوخ على تثبيت وليام بيرنز، رئيسا لوكالة الاستخبارات المركزية.