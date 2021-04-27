لليوم السادس على التوالي.. الهند تحطم الأرقام القياسية العالمية لإصابات كورونا

الخليج – د ب أ: حطمت الهند الأرقام القياسية العالمية الخاصة بأعداد إصابات فيروس كورونا المستجد لليوم السادس على التوالي، اليوم الثلاثاء، حيث انهارت الأنظمة الصحية تحت الضغوط وأدى نقص الأكسجين الطبي وأسرّة المستشفيات إلى مزيد من الوفيات.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية تسجيل 323 ألفا و144 حالة إصابة جديدة و2771 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما رفع إجمالي الإصابات إلى 6ر17 مليون، والوفيات إلى197 ألفا و894 .

وفي أسوأ تفش على الإطلاق، تسجل الهند أكثر من 300 ألف حالة إصابة يوميا منذ يوم يوم الخميس الماضي، عندما تجاوزت الرقم القياسي السابق للإصابات اليومية والمسجل في الولايات المتحدة في كانون ثان/يناير، والذي كان 300 ألفا و300 حالة. وسجلت البلاد أيضا أعلى حصيلة يومية للوفيات بسبب كورونا خلال الأسبوع الماضي.

ووصف الأطباء في نيودلهي، الأكثر تضررا ضمن المدن الهندية، كيف يتوفى المرضى في الشوارع في حالة حرجة بسبب نقص أسرة المستشفيات والأكسجين الطبي.

وذكرت صحيفة “تايمز أوف إنديا” اليومية أن أزمة الأكسجين تسببت في 14 حالة وفاة أخرى في أربع ولايات، بينها ولاية ماهاراشترا، الأكثر تضررا.

وقالت وزارة الخارجية إنه على الرغم من تعهد العديد من الدول بتقديم الدعم، وصلت اليوم الثلاثاء الشحنة الأولى من الإمدادات الطبية للإغاثة من كورونا من بريطانيا، وتشمل 100 جهاز تنفس اصطناعي و95 جهازا لتوليد الأكسجين.

يشار إلى أن الهند، البلد الأكثر تضررا في العالم من جائحة كورونا بعد الولايات المتحدة، تعاني من موجة ثانية مميتة من الوباء بدأت في منتصف شباط/فبراير الماضي.