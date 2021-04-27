2016 العام الذي لن ينساه السعوديين

لم يكن عام 2016 عام اعتيادي على السعوديين كباقي الأعوام بل كان بداية لإنطلاقة جديدة وتحول جذري مذهل على مستوى الإقتصاد والسياسة والمجتمع بمبادرات وبرامج وهيكلة جديدة لمؤسسات الدولة واستحداث للأنظمة والقوانين والوزارات لمواكبة التطلعات والتحديات التي كان يراد لها ان تكون في 2030

شكك المشككين وحاول المثبطين والخملانين التهوين من جدية الرؤية وآثارها الإقتصادية رغم شفافية ووضوح سمو ولي العهد عرابها وقائدها الذي اوضح للمهتمين والمتابعين آنذاك تفاصيلها وبنودها في كل وسائل الإعلام وكان أقل المتفائلين يتوقع مرور عقود من الزمن على تحقيقها , كل ذلك لم يثني عزيمة السعوديين نحو المضي إلى الأمام ومسابقة الزمن وكسر روتين الحياة لتحقيق أهداف الرؤية برغم كل الصعاب والتحديات .

واليوم وبعد حلول الذكرى الخامسة لإنطلاق رؤية الخيرد والنماء يستشعر السعوديين والعالم مخرجاتها قبل أن تكتمل في تنوع مصادر الدخل والنجاحات المتتاليه لهيكلة القطاعات الحكومية وتمكين المرأة وانخفاض نسبي للبطالة , كل هذه الإنجازات كانت السبب الرئيسي في تجاوز عقبات الجائحة وأزمة انخفاظ أسعار البترول وتكاليف حرب اليمن الدائرة منذ سنوات , بل وساهم في إستمرار برامجها التي كانت تستند على أرضية صلبة وخطط مُحكمة ومتابعة شخصية ومباشرة لأدق التفاصيل من سموه الكريم ,

ومن المؤكد أننا لم نتجاوز سوى الربع الأول للرؤية وينتظرنا تحديات أصعب وأميال أطول في البناء والتنمية ومكافحة الفساد وتنوع المصادر والأستثمار لمواصلة عجلة التنمية وبناء الأنسان والوطن الذي أصبح وبكل فخر أحد أقطاب العالم إقتصاديا وسياسيا ويتبوأ المكانة الحقيقية التي تعاقب على بناءها أجيال من قياداته منذ المؤسس الى العصر الزاهر بقيادة ملك الحزم سلمان .

ولا شك اننا أصبحنا على قناعة تامة ان ما تحقق خلال الخمس سنوات الماضية ويلمسه كل مقيم ومواطن ماهو الا بداية الطريق للسعودية الجديدة , السعودية التي وعد بها ولي العهد بهمم رجالها ونساءها في الوقت الذي لا زال أعداءها يبعون ويشترون شعارات الموت والدجل على شعوبهم المغلوبة على أمرها حتى أصبحوا اليوم يعيشون عقود من الزمن خلف السعودية ويحتاجون سنوات ضوئية للحاق بها .

كتبه: طلال مجرشي