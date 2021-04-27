12 وفاة و1038 إصابة جديدة بكورونا فى غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء، تسجيل 12 حالة وفاة و1038 إصابة جديدة بكورونا بعد فحص 3284 عينة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة، في تقريرها اليومي الذي يرصد تطورات”كورونا”،أن العدد الإجمالي للحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى وصل إلى 355، بينهم 269 حالة خطيرة وحرجة، فيما تم تسجيل 1723 حالة تعافٍ من الفيروس،

وأوضحت الوزارة، في تقريرها، أن إجمالي المصابين بالفيروس وصل إلى 98887، بينهم 14846 حالات نشطة، و83172 متعافيًا، و869 وفاة.

وأشارت إلى أن عدد المواطنين الذين حصلو على لقاحات كورونا بلغ 36033 شخصًا، فيما وصل إلى القطاع 110400 جرعة لقاح، تكفي 55200 شخص فقط.