“الإرياني”: إيران دفعت بكل إمكانياتها لإسناد ميليشيا الحوثي الإرهابية في مختلف جبهات ‎مأرب

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الخليج – واس: أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، أن النظام الإيراني وميليشياته الطائفية دفعوا بكافة إمكانياتهم السياسية والإعلامية والعسكرية خلال الأشهر الماضية لإسناد ميليشيا الحوثي الإرهابية في مختلف جبهات محافظة مأرب اليمنية، في محاولة لإسقاط هذه المدينة التي مثلت حاجز صد لمشروع تصدير الثورة الخمينية والمد الإيراني في المنطقة.
وأوضح الوزير الإرياني في تصريح لوكالة الانباء اليمنية الرسمية (سبأ) اليوم، أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وأبناء محافظة مأرب يخوضون بدعم وإسناد من التحالف بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية منذ ستة أعوام معركة تاريخية فاصلة نيابة عن الأمة العربية، مشيراً إلى أن انتصار مأرب يعني إسقاط المشروع التوسعي الإيراني، وانكسارها لا سمح الله انتكاسة للأمة العربية جمعاء.
ودعا الإرياني الدول والشعوب العربية لإعلان موقف واضح من السياسات الإيرانية المزعزعة لأمن واستقرار اليمن، ودفعها ميليشيا الحوثي لتصعيد وتيرة العمليات العسكرية في مأرب، وتقويضها جهود التهدئة وإنهاء الحرب وإحلال السلام.
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