التحالف العربي يعلن تدمير قارب مفخخ قبالة ميناء ينبع بالسعودية

نقل التلفزيون الرسمي السعودي، اليوم الثلاثاء، عن وزارة الدفاع قولها إن البحرية السعودية اعترضت ودمرت زورقا مفخخا مسيرا قبالة ميناء ينبع المطل على البحر الأحمر. وأضافت أن التحقيقات جارية لتحديد الجهة التي تقف وراء الهجوم.

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