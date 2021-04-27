مستجدات كورونا.. 1045 إصابة جديدة وشفاء 983 وتسجيل 9 حالات وفاة

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1045 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.
وأضافت “الصحة” أنه تم تسجيل 983 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل 9 حالات وفاة.
ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).
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