فلسطين: الاحتلال يفرج عن أسير فلسطيني من مخيم جنين بعد اعتقال دام 18 عام

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الخليج – واس: أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، عن الأسير علي راشد ابراهيم القيسي (أبو علي الراشد) من مخيم جنين، بعد اعتقال دام 18 عاماً، على حاجز الظاهرية، جنوب الخليل، من سجن النقب الصحراوي.
ونقلت مصادر محلية عن القيسي لحظة الإفراج عنه قوله، إن سلطات الاحتلال تواصل سياسة عزل الأسرى وحرمانهم من أبسط حقوقهم، وانتهاج سياسة الاقتحامات والتفتيش للأقسام، مؤكداً أن الفرحة لن تكتمل إلا بتبييض السجون.
وأضاف أن رسالة الأسرى واضحة جدا وهي الحرية ولا راحة دون حريتهم، والعمل من أجل وحدتنا الوطنية.
وتطرق القيسي إلى معاناة الأسرى المرضى في “عيادة الرملة” وسياسة الإهمال الطبي المتعمدة بحقهم.
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