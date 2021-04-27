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الخليج – واس: دعت المديرية العامة للدفاع المدني وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول الأمطار الرعدية – بمشيئة الله – ابتداء من يوم الغد حتى الأحد القادم, على أجزاء من مناطق المملكة , تتأثر جراءها مناطق ( عسير ، الباحة ، جازان ، نجران ، مكة المكرمة ) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول .
ويتوقع في يومي الأربعاء والخميس تأثر مناطق ( الرياض ، القصيم ، الشرقية ) بأمطار متوسطة في مجملها ورياح متوسطة السرعة .
وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تنبيهات من الدفاع المدني بتوخي الحيطة لاحتمالية استمرار هطول الأمطار الرعدية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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