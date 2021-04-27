المرور: هذه حقيقة فيديو يظهر وجود مركبات بدون لوحات

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أوضح المرور اليوم الثلاثاء أن المقطع المتداول عن وجود مخالفات لمركبات بدون لوحات بأحياء في شرق الرياض كان قبل عدة أشهر،
وأكد حساب المرور على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه قد تم ضبط عدد من السيارات المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة بنظام المرور.
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