التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة للحوثيين جنوب السعودية

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، أن قواته أحبطت هجوما جديدا من قبل الحوثيين بطائرة مسيرة مفخخة على جنوب المملكة.

فيما ذكر المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن، أن ميليشياته شنت هجوما بطائرة مسيرة على قاعدة جوية عسكرية في مدينة خميس مشيط بجنوب المملكة.

يأتى ذلك، بعد ساعات قليلة من إعلان وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير زورق مفخخ مسير عن بعد فى البحر الأحمر قبالة ينبع، حيث أفادت بأن الوحدات البحرية تمكنت من رصده وتدميره حسب قواعد الاشتباك.

وأوضحت أن التحقيقات مستمرة من قبل الجهات المختصة لمعرفة المزيد من التفاصيل عن هذه المحاولة العدائية، وتحديد الجهة التى تقف وراءها، مؤكدة اتخاذ جميع الإجراءات الصارمة ضد أي محاولات عدائية لاستهداف المقدرات الوطنية والمنشآت الاقتصادية.