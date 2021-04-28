9 وفيات و795 إصابة جديدة بكورونا واستمرار الإجراءات المشددة بغزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في قطاع غزة، الأربعاء، تسجيل 9 حالات وفاة و795 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة في تقريرها اليومي إلى تسجيل 1335 حالة تعاف من بين المصابين بالفيروس، وذلك بعد إجراء 2719 فحصًا مخبريًا .

وأوضحت أن العدد الإجمالي للإصابات المسجلة بلغ 99682 إصابة بينها 14297 حالة نشطة، والمتعافين 84507 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 878.

وذكرت الوزارة، أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 347 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 264.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 110400 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 36496 شخصًا.

وقررت وزارة الداخلية في قطاع غزة، امس الثلاثاء تمديد سريان الإجراءات الوقائية ضمن تطورات الحالة الوبائية لفيروس كورونا القائمة حالياً لمدة أسبوع، حيث ستقوم المباحث العامة بالشرطة بحجر المصابين غير الملتزمين بالحجر المنزلي، وسيتم حجرهم في مركز تأهيل وإصلاح خان يونس، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأكدت وزارة الداخلية، في بيانها، أنه سيتم إعادة تفعيل الحجر الصحي الإلزامي عبر المعابر للقادمين من الدول الموبوءة كالهند وبنغلادش، وفق بروتوكول الحجر الصحي المقر من قبل وزارة الصحة.