الرئيس اللبناني: نرفض أن يكون لبنان معبرا لما يمكن أن يسيء للدول...

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون رفضه أن يكون لبنان معبراً لما يمكن أن يسيء الى الدول العربية وخاصة السعودية ودول الخليج .

وأكمل عون، خلال اجتماعه مع وفد من مكتب مجلس ادارة جمعية الصناعيين اليوم الأربعاء، أن المملكة العربية السعودية دولة شقيقة، يهمنا المحافظة على التعاون الاقتصادي القائم معها، مؤكدا على بذل بلاده جهداً كبيراً لكشف ملابسات ما حدث وإعادة الامور الى مسارها الصحيح.

وأضاف أن لبنان يهتم بالمحافظة على التعاون الاقتصادي مع السعودية، وقد تم تكليف وزير الداخلية اللبناني متابعة الأزمة الأخيرة مع الجهات السعودية المختصة، ويبدو ان هناك تفهماً، على أمل أن نصل إلى حلول.

وأشار إلى أن الاجهزة الامنية سوف تشدد في مراقبة حركة التصدير من المرافق اللبنانية البرية والبحرية والجوية لطمأنة الدول التي تستقبل المنتجات اللبنانية الزراعية والصناعية على حد سواء.

ومن جانبه أكد وزير الصناعة اللبناني عماد حب الله، أن حماية الامن السعودي هو من مسئولية اللبنانيين، وعليه ان يتجسد بالتعاون مع الجهات السعودية.

وشدد على ضرورة التشديد في ضبط عمليات التهريب، لأن ذلك يؤثر على علاقات لبنان مع الدول الشقيقة وبالتالي له تبعات اقتصادية خطيرة على البلاد.

وكانت السعودية قد قررت حظر دخول أو عبور الخضروات والفواكه القادمة من لبنان أراضيها إثر ضبط كميات ضخمة من الحبوب المخدرة في شحنة رمان قادمة من لبنان.