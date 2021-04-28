قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فلسطينيًا في الخليل وتصيب صيادًا في قطاع غزة

الخليج – واس: اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فلسطينيًا من مدينة الخليل، فيما أطلقت الزوارق الحربية للاحتلال النار تجاه مراكب صيد قبالة شاطئ بحر بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل أن قوات الاحتلال داهمت المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل واعتقلت محمد حلمي أبو صفية، بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته. من جهة أخرى أطلقت زوارق الاحتلال الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط صوب أحد الصيادين أثناء مزاولته الصيد على متن “حسكة صغيرة” على مسافة قريبة من شاطئ بحر منطقة الواحة غرب البلدة، ما أدى إلى إصابته بجروح طفيفة.

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