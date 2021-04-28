نقابة الصحفيين الفلسطينيين تستنكر الاعتداء على صحفية بغزة

استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين "اعتداء عناصر أمنية في قطاع غزة بحق الصحفية رواء أبو مرشد وما تعرضت له من إهانات بسبب عدم ارتداءها الحجاب".

وفي إفادة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، قالت أبو مرشد، إنها "أثناء عملية تصوير يوم الأحد الماضي في منطقة جحر الديك شرق المحافظة الوسطى حضر عنصران من الضبط الميداني التابعين لحركة "حماس" وقاما بمنعها وزميليتها من التصوير ومصادرة الجوال الخاص بزميلتها واحتجازهم لحين وصول الشرطة النسائية بالرغم من كشفها لهم عن طبيعة عملهم الصحفي".

وأشارت أبو مرشد في إفادتها إلى أنها "بعد تواصلها مع داخلية غزة تم السماح لهما بمغادرة المكان وأثناء تسليمها بطاقتها تلفظ عليها عنصر الضبط بكلمات جارحة بسبب مظهرها العام، وعدم ارتداء الحجاب، والذي قابلته بالاستنكار والرفض، فما كان منه إلا استلال غصن شجرة والبدء في الاعتداء الهمجي عليها ما تسبب بجراح في كافة أنحاء جسمها، نقلت على إثرها إلى مستشفى الشفاء بغزة، وحررت تقرير طبي بما تعرضت له من اعتداء، حيث تقدمت بشكوى بالحادثة إلى داخلية غزة".

واستنكرت نقابة الصحفيين هذا "الاعتداء الهمجي وغير المقبول من عنصر أمني تابع لحركة "حماس" بحق صحفية مشهود لها بعملها الصحفي وتغطيتها الدائمة لمسيرات العودة، فإنها تحمل حركة حماس المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء المشين وغير الأخلاقي ، وتطالبها بالاعتذار علنا لها وإعادة الاعتبار للزميلة الصحفية" .

وأكدت نقابة الصحفيين أنها "ستتواصل مع كافة المنظمات الحقوقية من أجل محاسبة منفذ هذا الاعتداء قانونيا ونقابيا، وستتابع الاجراءات التي ستتخذها حركة "حماس" بهذه الجريمة النكراء بحق الصحفية أبو مرشد، محذرة من اجراءات نقابية ستقوم بها في حالة عدم رد الاعتبار لها نتيجة هذا الاعتداء الآثم".