ظريف يلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء العماني في مسقط

التقى نائب رئيس الوزراء العماني فهد بن محمود آل سعيد في مسقط الأربعاء، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي حمل معه للسلطان هيثم بن طارق تحيات الرئيس الإيراني حسن روحاني.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن السلطنة والجمهورية الإسلامية عقدتا جلسة مباحثات سياسية في مسقط تم خلالها استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، والتأكيد على الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية والتأكيد على احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وعلى ميثاق الأمم المتحدة ودعم النظام الدولي القائم على القانون والمساواة والعدالة وتعزيز مساعي وسبل تحقيق الأمن والاستقرار وأهمية حل القضايا والنزاعات بالطرق السلمية وعبر الحوار وبين مختلف الأطراف تحقيقا للسلام والوئام العالميين.

واتفق الجانبان على أهمية استمرار التشاور وتبادل وجهات النظر بينهما في مختلف القضايا والتطورات الإقليمية والعالمية وفي مقدمتها ما يواجهه العالم حاليا للتصدي لجائحة كورونا، مؤكدين أهمية التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف وتبادل الخبرات والمعلومات ذات الصلة وتعزيز الجهود للسيطرة على الوباء.