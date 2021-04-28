القرني يرغب في الرحيل عن الاتحاد

سلمان العوفي

اكد مصادر خاص لصحيفة الخليج الإلكترونية عن رغبة الاعب فواز القرني الرحيل من صفوف اتحاد جده السعودي ورفض محولات المشرف العام على الكورة حامد البلوي والأستاذ احمد كعكي وانتهت مفوضات الاتحاديين بالفشل مع الاعب الذي تلقى عروض من الشباب والنصر كبيره جدا تفوق العرض الاتحادي الضعيف ويفاضل فواز القرني الحارس الدولي للمنتخب الوطني بين عروض محليه وخارجيه ابرزها النصر والشباب ودخل البلطان اول امس في مفوضات جاده عن طريق الاعب جمال باجندوح وعمار النجار ورصد البلطان مبلغ سبعه ملايين للموسم الواحد من اجل كسب خدمات الاعب فواز القرني فيما تواصل نادي النصر بشكل جاد مع الاعب من اجل كسب خدماته بداية من الموسم المقبل

من جهة أخرى تنازل الاعب غروهي جزء كبير من رواتبه من اجل التسجيل في الفتره الصيفية وفي نفس السياق تنازل الاعب قاري عن ثلاث مليون فيما تسارع إدارة اتحاد جده مع لاعبي الفريق من اجل التنازل عن بعض الستحقات على النادي من اجل التسجيل بالصيف

ونفى المصدر الأخبار المتداولة عن عرض نادي النجم الأحمر للاعب بريوفتش مهاجم الفريق وتعمل الإدارة على تسويق عقده على أندية الصين واروبا