البرلمان التركي يصدر قرارا جديدا بشأن مصر وليبيا

أقر البرلمان التركي، الأربعاء مذكرة حول تشكيل لجنة صداقة برلمانية مع نظيريه الليبي والمصري، في أول خطوة تشريعية على طريق التقارب مع مصر وليبيا.
وتم التصويت على القرار بالإجماع، تزامنا مع قرب انعقاد أول لقاء رسمي بين ممثلي وزارة الخارجية في تركيا ومصر الأسبوع المقبل.
وكان حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، تقدم بهذا الاقتراح إلى البرلمان قبل أيام قليلة.
من جهته، أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أن "تطبيع العلاقات مع مصر سينعكس إيجابا على الوضع في ليبيا، الدولة التي تسعى أنقرة إلى الحفاظ على نفوذها فيها".
وبدأت تركيا في الآونة الأخيرة العمل لإعادة بناء العلاقات مع مصر ودول الخليج العربية في محاولة للتغلب على الخلافات التي تركت أنقرة معزولة على نحو كبير في العالم العربي.
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