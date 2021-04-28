تونس.. انطلاق عملية التلقيح ضد كورونا لأعضاء الحكومة ومستشاريها وكتاب الدولة

أكد مستشار رئيس الحكومة التونسية المكلف بالإعلام مفدي المسدي، أنه تم الانطلاق في تلقيح أعضاء الحكومة ومستشاريها والمديرين العامين للمؤسسات العمومية وكتاب الدولة ضد كورونا.
وذكر المسدي في تصريح لإذاعة "ابتسامة أف إم" أن الأمر تم بصورة علنية على غرار ما وقع مع رئيس الحكومة هشام المشيشي، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا تلقيح الصحفيين خاصة الميدانيين.
وأوضح أن تلقيح المسؤولين المشار إليهم يأتي في إطار تطعيم الفئات ذات الأولوية وذات المسؤولية المرتبطة بتواصل الدولة.
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