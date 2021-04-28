سلمان للإغاثة: توزيع مساعدات طبية لجمهورية الكاميرون لمكافحة جائحة كورونا

الخليج – واس: قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتسليم مساعدات طبية لجمهورية الكاميرون لمكافحة جائحة كورونا المستجد (كوفيد – 19) ، بقيمة مليون و700 ألف دولار أمريكي.

قام بتسليم المساعدات – نيابة عن المركز – سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الكاميرون عبدالإله الشعيبي، لمعالي وزير الصحة العامة الكاميروني الدكتور ماناودا مالاشيه، في العاصمة ياوندي.

وقدم معالي وزير الصحة الكاميروني شكره الجزيل لحكومة المملكة العربية السعودية لما تقوم به من مساعدات إنسانية قيمة لدعم المحتاجين في بلاده ومختلف دول العالم وخاصة في سبيل مكافحة جائحة كورونا والحد من تفشي الوباء عالميا.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لمساندة الجهود الدولية في الحد من انتشار فيروس كورونا.

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