بن زايد يعلق على تصريحات ولي العهد السعودي :أفكار عميقة ورؤى حكيمة

أكد ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، اليوم الأربعاء، أن الحديث التلفزيوني لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عبر عن مواقف متزنة وأفكار عميقة، ورؤى حكيمة.
وكتب بن زايد في تغريدة على تويتر: "الحديث التلفزيوني لأخي الأمير محمد بن سلمان .. عبر عن مواقف متزنة، وأفكار عميقة، ورؤى حكيمة، وطموح بحجم المملكة وقدراتها وتاريخها وموقعها في المنطقة والعالم".
وأضاف: "وقيادة تعرف طريقها جيداً نحو المستقبل المشرق للسعودية وشعبها بإذن الله.. أسأل الله تعالى له التوفيق والنجاح".
فيما علق أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، على ما جاء في المقابلة التي بثتها مساء أمس الثلاثاء وسائل الإعلام الرسمية السعودية، مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وكتب أنور قرقاش، على حسابه على "تويتر": "توقفت ملياً عند منهجية الطرح وسعة الاطلاع وطموح الرؤية، وأعجبني بشكل خاص رد الأمير محمد بن سلمان بشأن سرعة التحوّل وضرورة انتهاز الفرص لتفتح آفاقا جديدة.
وأضاف أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي السابق للشؤون الخارجية: "رؤية خيرة وبرنامج طموح ينقل السعودية الشقيقة إلى فضاء أرحب ويجدد النهضة والموقع، دعواتنا بالنجاح والتوفيق".
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