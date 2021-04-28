مطالبات للمجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للطلبة العرب في الأراضي المحتلة

الخليج – واس: طالبت لجنة البرامج التعليمية الموجهة إلى الطلبة العرب في الأراضي العربية المحتلة، المجتمع الدولي وخاصة منظمة اليونسكو توفير الحماية الدولية للطلبة العرب في الأراضي العربية المحتلة لضمان سير العملية التربوية.

جاء ذلك في توصيات الدورة (103) للجنة البرامج التعليمية الموجهة إلى الطلبة العرب في الأراضي العربية المحتلة التي نظمتها جامعة الدول العربية عبر تقنية الاتصال المرئي.

وحملت اللجنة في بيانها الختامي الذي وزعته الجامعة العربية اليوم، إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) كامل المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بالمؤسسات التربوية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها المؤسسات التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) .

وأكدت أن الحق في التعليم هو أحد الحقوق الأساسية التي أقرتها القوانين الدولية، داعية إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدارس بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوصت اللجنة بالاسترشاد بما جاء في قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والمستوى الوزاري بخصوص تطورات القضية الفلسطينية كدليل عمل لإنتاج برامج تعليمية موجهة إلى الطلبة العرب في الأراضي العربية المحتلة.

وثمنت دور الأطر التربوية والإعلامية العربية في الكشف عن الأخطار الناجمة عن استمرار الحصار الإسرائيلي وبناء جدار الفصل العنصري وآثاره السلبية على العملية التربوية والتعليمية من طلبة ومعلمين ومؤسسات.

وشددت اللجنة على ضرورة استمرار إبراز وضع مدينة القدس في وسائل الإعلام العربية وأهميتها التاريخية والدينية للأمتين العربية والإسلامية، وفضح الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المتزايدة التي تتعرض لها بهدف تهويدها وتغير طابعها الحضاري العربي الإسلامي.

وحثت اللجنة المنظمات الدولية على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لسياسات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى دفع الطلبة للتسرب من المدارس، واستغلالهم كأيد عاملة رخيصة، أو الدفع بهم إلى انحرافات اجتماعية خطيرة، مناشدة الدول العربية والإسلامية بتقديم الدعم اللازم للمؤسسات التعليمية الفلسطينية في القدس للتصدي لهذه السياسات الإسرائيلية.

ودعت اللجنة الدول العربية والإسلامية والمنظمات العربية والإسلامية (الألكسو – الأسيسكو) ومكتب التربية لدول الخليج العربي إلى الاستمرار في إثراء محتوى مواقعها الخاصة بالقدس على شبكة الإنترنت بموضوعات باللغات الحية لفضح الممارسات العنصرية والجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.