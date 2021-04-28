محمد بن زايد: الأمير محمد بن سلمان قيادة تعرف طريقها نحو المستقبل المشرق للمملكة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات الشقيقة اليوم الأربعاء إن صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع قيادة تعرف طريقها جيداً نحو المستقبل المشرق للسعودية وشعبها.

حيث قال ولي عهد أبوظبي في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تعليقا على لقاء ولي العهد أمس الثلاثاء “الحديث التلفزيوني لأخي الأمير محمد بن سلمان .. عبر عن مواقف متزنة، وأفكار عميقة، ورؤى حكيمة، وطموح بحجم المملكة وقدراتها وتاريخها وموقعها في المنطقة والعالم.. وقيادة تعرف طريقها جيداً نحو المستقبل المشرق للسعودية وشعبها بإذن الله.. أسأل الله تعالى له التوفيق والنجاح”.