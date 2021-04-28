انخفاض الذهب لأدنى مستوى في أسبوع
انخفضت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، إلى أقل مستوى في أسبوع مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية.
وذكرت وكالة أنباء "رويترز" أن سعر الذهب في السوق الفورية انخفض 0.5 في المائة إلى 1767.66 دولار للأونصة، بحلول 06:25 بتوقيت غرينتش، بعدما نزل إلى أقل مستوى منذ 20 أبريل الجاري عند 1765.70 دولار في وقت سابق اليوم.
في حين تراجع الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.6 في المائة إلى 1769 دولارا للأونصة.
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