الوطني للعمليات الأمنية: إغلاق طريق الهدا «احترازيا» إثر هطول الأمطار

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) اليوم الأربعاء عن إغلاق طريق الهدا في محافظة الطائف بالاتجاهين احترازياً نتيجةً لهطول الأمطار. وأضاف المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) “نود السلامة للجميع” وذلك حسبما ذكر عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” .

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