الديوان العام للمحاسبة: تنفيذ لقاء “الرقابة على تنفيذ العمليات المالية والمحاسبية بالأجهزة الحكومية”

الخليج – واس: يُنفّذ الديوان العام للمحاسبة ممثلاً “بالمركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء” ، الأحد القادم، لقاءً افتراضياً بعنوان “الرقابة على تنفيذ العمليات المالية والمحاسبية بالأجهزة الحكومية”، كأحد فعاليات برنامج “تواصل” الذي يهدف إلى تثقيف المجتمع الحكومي ونشر المعرفة وزيادة الوعي بأهمية الحفاظ على المال العام من خلال حوكمة العمليات المالية والمحاسبية.

ويأتي برنامج “تواصل” من ضمن مبادرات الديوان العام للمحاسبة المعتمدة في إطار التنسيق المشترك مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد واللجنة الفرعية لمكافحة الفساد المعنية بتحسين ترتيب المملكة في مؤشر مدركات الفساد، ويشارك في هذا اللقاء ممثلون من الديوان العام للمحاسبة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد ووزارة المالية.

وترتكز محاور اللقاء في التعريف بمفهوم الرقابة وأهميتها، وتطبيقها على العمليات المالية والمحاسبية، وكذلك الأخطاء الشائعة في الممارسات المهنية ودور الأجهزة الرقابية في الحد من الانحرافات والتجاوزات المالية.

ويستهدف اللقاء منسوبي الأجهزة الحكومية العاملين في قطاع الشؤون المالية والمراجعة الداخلية، ويمكن للمهتمين متابعة فعاليات اللقاء عبر تطبيق “ZOOM” من خلال الرابط التالي:

https://zoom.us/j/99524828961?pwd=MXgwU2YwdTRZUVhyc0VSVXQ0elcyQT09