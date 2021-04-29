إطلالة فارس النجاح

جاء حديث سيدي سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان ليلة أمس في الليوان الإعلامي المديفر بمثابة احتفالية شعب بأكمله بتسلم شهادة النجاح والكفاءة والانجاز.. خطط كثيرة ورؤى عديدة وايدلوجيات ومشاريع لا تعد ولا تحصى بقيت حبيسة الأدراج في دواوين الحكام والمسؤولين في بلدان عدة سبقتنا ولكن صاحب الرأى والرؤية وضعها للتطبيق وشرحها للناس بأدوات العصر لغة الارقام بإيمان الواثق وعقلية القائد الهمام الذي أمسك بتلابيب العمل والنجاح وصولًا الى التميز.. كل ما قاله الأمير مهم لأنه ابتعد عن سوف وسنعمل إنما قال لقد تحقق من الرؤية كذا وكذا بالرقم والنسبة المئوية وأمامنا مستهدفات ستكون كذا وكذا بلا اغراقات في التمنيات والاوهام.. رؤية مجسدة بمشاريع ومبادرات ومعايير تقييم علمية عملية ترتكز على المنطق والمنجز.. بدون المواطن السعودي لن نستطيع تحقيق أي شيء من مشاريع الرؤية فالمواطن السعودي هو أعظم أرصدة المملكة وهو رأسمال النجاح.. نعم سيدي الإنسان إذا ما أطلقت طاقاته وتفاعل مع أهداف وطنه وشارك في ملحمة البناء سيحقق المعجزات.. الإنسان أولًا وقبل كل شيء هو ركيزة التنمية

البشرية المستدامة.. وقد تحقق الكثير من الرؤية لذا شعبًا بأكمله تعلق فؤاده بقائد استثنائي ورمز كبير يرسم لنا المستقبل المضيء نضعه في حدقات عيوننا ونسهر معه ونشقى وننجح في تحديات بناء دولة قوية بحجم طموحات أمير النجاح والمشاريع الكبرى دائما يقودها الكبار.. والخوف في عهدكم الميمون مفردة باتت خارج قاموس محمد بن سلمان وحديثكم سيدي أمس زادنا إيمانًا ورسوخًا بأننا نسير نحو المستفبل بخطى ثابتة للنهوض بوطن حلمنا به طويلًا أن يكون مزدهرًا يبات ليله وهو يعرف غده في ملحمة بناءاً وطنية نالت إعجاب الدنيا.. رؤية الأمير محمد بن سلمان ترتكز إلى مباديء ثابتة هي التخطيط والعمل والمثابرة والهمة والطموح والشفافية والتقييم والإنجاز وصولًا إلى الابتكار.. لا نخاف نعم ولكننا نمتلك القلق المشروع وهو هاجس النجاح والحرص على التميز.. أمس ونحن نتابع حديث سمو ولي العهد كنا نردد نحن السعوديون محظوظون بهذا الامير!! لله درك يا سيدي فقد جعلت أعناقنا أمس تشرئب إلى السماء..

كتبه: د.فوزية القحطاني

كاتبة سعودية